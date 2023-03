Caen. Le CRISMAT, un nouveau pôle de recherche inauguré

C'est un tournant dans la recherche en sciences des matériaux. Le nouveau laboratoire CRISMAT (Cristallographie et sciences des matériaux) à Caen a été inauguré jeudi 16 mars.

Qu'est-ce que le CRISMAT ?

Le CRISMAT est un laboratoire d'envergure internationale qui travaille sur des thématiques de pointe en physique et en chimie des matériaux. Ce nouveau bâtiment ultramoderne, d'une surface de 2 800 m2, offre des espaces de recherche de dernière génération. Il dispose notamment d'un parc instrumental de pointe pour l'analyse, la synthèse et la caractérisation de matériaux.

Le laboratoire CRISMAT compte 110 employés, dont 46 chercheurs, 20 permanents et plus de 35 doctorants et postdoctorants. Ils travaillent sur les relations structures-propriétés pour répondre aux besoins de la transition énergétique avec des matériaux durables et intelligents.

Un nouveau matériau pour nos smartphones ?

Les compétences clés du laboratoire incluent la synthèse et la caractérisation de différents types de matériaux ainsi que l'étude et l'optimisation de leurs propriétés pour divers domaines. Le laboratoire a notamment développé un nouveau matériau transparent et conducteur pour les écrans.

Le financement total de 14,85 millions d'euros pour le bâtiment est réparti entre différentes entités, dont Caen la Mer, le FEDER (Fonds européen de développement régional), l'État, la Région Normandie et l'ENSICAEN.

Joël Bruneau, maire de Caen et président de la communauté urbaine de Caen la Mer, s'est félicité de cette nouvelle infrastructure. "La communauté urbaine est ravie de voir ce pôle de recherche se concrétiser, nous le considérons comme l'une de nos principales chances pour l'avenir du territoire. C'est une nouvelle pierre importante."