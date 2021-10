Tennis : Simon, Gasquet et Benneteau seront à l'Open de Caen

La 5e édition de l'Open de Caen aura-t-elle bien lieu au Zénith ?

"Oui, du 8 au 11 décembre. Devant le succès de l'édition passée déjà au Zénith, il était difficile d'aller ailleurs que dans cette salle très prestigieuse. Aussi, l'Open doit rester un événement populaire, et nous maintenons cette année des prix bas à partir de 6€, et 8€ pour les adultes."

Quels objectifs vous étiez vous fixés pendant cette année de préparation ?

"L'idée c'est d'aller encore plus loin. Nous avons donc augmenté le budget. On est passé de 40 partenaires à près de 70, d'où la hausse de budget puisque nous passons de 360.000 € à 450.000 €. Avec ce budget, nous allons encore franchir un cap au niveau du plateau de joueurs. On devrait encore augmenter d'un niveau."

Que faîtes vous du tournoi amateur en amont ?

"Il reste ! On garde ce principe de mélange entre joueurs pro et amateurs. Les qualifications auront lieu du 25 octobre au 7 novembre, sur les terrains du Tennis Club de Caen, à la Folie Couvrechef, avec pas moins de 800 matchs. Près de 500 joueurs participeront à cette phase, avec une finale au Zénith en décembre, avec un match contre un pro à la clé."

Quels seront les pro présents ?

"Nous aurons la chance d'avoir à Caen, trois des quatre médaillés olympiques : Gilles Simon, le vainqueur de l'Open l'an passé, Richard Gasquet qui réalise une très bonne saison, et Julien Benneteau. Seront également présent, Michaël Llodra et Paul-Henri Mathieu.

Ce sont des joueurs qui étaient déjà venus à Caen. Est-ce que ça signifie que ça n'a pas été trop difficile de les convaincre de revenir ?

"Oui, c'est la preuve que le concept leur plaît. Le pari de cette année, c'était de réunir à Caen, toutes les grandes têtes d'affiche qui sont venus depuis 2007."

Pas de tête d'affiche internationale en revanche...

"A partir du moment où les Français ont tous dit oui, il était difficile d'aller chercher d'autres joueurs. On verra la piste étrangère pour une autre année."

Au niveau du public, comment vous y êtes-vous pris pour attirer plus de monde ?

"C'est pour ça que nous avons densifié le tableau. Avec cinq grandes têtes d'affiche, nous aurons dès le samedi, des rencontres de niveau international. Après 10.000 spectateurs accueillis l'an passé, l'objectif, c'est 13.000 cette année."