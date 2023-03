Bonne table à Rouen. Mizu, bistrot japonais au cœur de la ville

De l'extérieur, l'enseigne noire de Mizu affiche une certaine sobriété élégante en plein cœur de Rouen. On la retrouve à l'intérieur avec une décoration moderne, pensée comme une immersion discrète dans un univers japonisant. De belles tables en bois, certaines en hauteur, et un éclairage tamisé entouré de belles décorations boisées, faites sur mesure pour l'établissement, habillent l'ensemble. À la carte, l'expérience Izakaya, le nom des bistrots japonais, est mise en avant. Le principe, des spécialités à partager autour de la table avec un bon verre de saké, cet alcool de riz typique. Le restaurant en propose une quinzaine.

Des spécialités japonaises

Avec ma collègue, nous partageons en guise d'entrées des gyozas au poulet. Une très belle mise en bouche, surprenante, puisque ces sortes de raviolis sont ici servis frits ce qui offre une belle texture croustillante, bien relevée par une mayonnaise maison citronnée. Pour la suite, la carte propose une sélection de Ramen, la spécialité du chef, et quelques autres plats typiques. Je penche pour le Mizu udon crevettes : un plat copieux de nouilles udon avec des crevettes marinées, shiitakés et légumes du moment. L'ensemble est très agréable et bien réalisé.

Le Mizu udon crevettes.

Aux manettes, trois amis qui ont lancé ce restaurant à la fin du mois de janvier. "C'est Hugo Picard qui cuisine beaucoup et qui est passionné par le Japon. On a commencé une page Instagram et ça marchait bien, alors on a décidé d'ouvrir un restaurant", explique Robin Tanquerel, l'un des associés, qui insiste sur le concept premier de bistrot japonais. "L'idée, c'est vraiment de se retrouver pour partager des assiettes et déguster un saké." Il est tout de même bien sûr possible de déjeuner et de dîner sur place. Un moment sympathique, dépaysant, pour une note qui reste contenue, autour d'une vingtaine d'euros lors de mon passage. Adresse à tester !

Pratique. 91 rue Écuyère à Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h. Tel : 02 32 08 40 45