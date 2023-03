Tourisme. Caen dans le top 5 des villes françaises les plus prisées sur Airbnb

La Normandie attire. Et surtout le Calvados. C'est le constat que l'on peut dresser du récent classement publié par Airbnb, plateforme en ligne de réservation d'hébergements à destination des particuliers. Parmi les dix villes françaises les plus recherchées sur la période des vacances de printemps, Caen se classe à la quatrième place.

Sur le podium, se trouvent Cannes et sa Côte d'Azur, et évidemment Paris. Plus étonnant, c'est Le Mans, dans la Sarthe, qui occupe la première position. La cité de Guillaume le Conquérant devance, elle des villes comme Lille, Strasbourg ou Angers.

Airbnb liste également cinq villes historiques et balnéaires qui devraient faire le plein lors du week-end de Pâques. Honfleur est bien présent, aux côtés de Pornic, Poitiers, Perros-Guirec et Saint-Aignan.