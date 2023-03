Manche. Pêche : près de deux millions d'euros pour financer des projets innovants

De l'argent pour soutenir la pêche ! Un budget global de 1,8 million d'euros dotera la Manche pour aider les porteurs de projets en matière d'innovation dans le domaine maritime. Les actions dans la préservation de l'environnement marin et face aux changements climatiques, dans la valorisation de la culture maritime, ou encore dans l'attractivité des métiers, sont notamment ciblées.

Lors de la signature avec, entre autres, les présidents respectifs des communautés de communes du nord du département, Jean-Claude Colombel, David Margueritte et Henri Lemoigne.

Des actions financées sur cinq ans

Le département a été coupé en deux pour la distribution des enveloppes : 900 000 €, cofinancés à hauteur de 450 000 € par la Région Normandie et 450 000 € par l'Europe, pour le nord (Côte-Ouest Centre-Manche, La Baie du Cotentin et Agglo du Cotentin), et 900 000 € pour le sud (Coutances, Granville et Mont-Saint-Michel).

Ces deux financements ont été validés dans le cadre d'un Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA), adopté en juillet 2020, et seront dépensés sur la période 2023-2027. Un comité de sélection composé d'élus et de professionnels a été mis en place. Les projets pourront bénéficier entre 50 % et 80 % de soutien. Les entreprises, les associations, les établissements publics et les syndicats mixtes, les coopératives ou encore les organismes de formation déclarée pourront bénéficier de cette aide.

Le nord du département : 220 km de côtes

"Le Cotentin avec ses 220 km de côtes est le territoire côtier le plus important de Normandie, précisait jeudi 9 mars le président de l'Agglo du Cotentin David Margueritte. La mer et les filières d'excellence qui y sont rattachées sont une des richesses du Cotentin. Cette identité maritime forte, le Cotentin a souhaité l'affirmer en se revendiquant comme Terre Bleue. Avec ce nom, elle souhaite fédérer l'ensemble des acteurs autour de son ADN marin et le faire rayonner."

David Margueritte

Pour Jean-Claude Colombel, "la communauté de communes de la Baie du Cotentin [dont il est aux commandes] dispose de nombreuses entreprises conchylicoles et agroalimentaires transformant les produits de la mer".

Henri Lemoigne, à la tête de Côte-Ouest Centre-Manche (Créances - Saint-Germain-sur-Ay - Lessay), explique que "les filières pêche et aquaculture de notre territoire connaissent depuis quelque temps des crises liées au Brexit, à l'inflation ou encore à l'augmentation des coûts du carburant" et, "à travers ce dispositif, les collectivités disposent désormais de l'opportunité de soutenir, d'être aux côtés des professionnels de la mer et de les accompagner dans leurs projets". Il cite notamment un problème de plus en plus récurrent sur sa commune, à Créances, et qui pourrait être réglé si une solution était trouvée "avec les professionnels" : les jets de coquilles d'huîtres dans des chemins communaux.

Henri Lemoigne

Des réunions d'information

Sept réunions d'information vont être organisées sur le territoire du nord du département : à Cherbourg le mercredi 22 mars, à Barneville-Carteret le mardi 28 mars, à Lessay le mardi 11 avril, à Pirou les samedi 29 et dimanche 30 avril, à Saint-Vaast-la-Hougue le mercredi 3 mai et à Sainte-Marie-du-Mont le mardi 16 mai. Les horaires n'ont pas été communiqués à ce jour.