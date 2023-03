Télévision. Dix-neuf ans après la Nouvelle Star, Charles était à The Voice pour parler de la maladie de son fils

Samedi 11 mars, dans The Voice, sur TF1, Charles et sa compagne ont ému la France et le jury de l'émission. Si vous aviez l'impression d'avoir déjà vu Charles quelque part, c'est normal, il y a 19 ans le chanteur amateur a participé à la Nouvelle Star dans la même saison qu'Amel Bent. Il a d'ailleurs tenu à le souligner après sa prestation en adressant un petit mot à Amel : "Avant de partir, je voudrais adresser un petit mot à Amel parce qu'on a partagé une belle aventure ensemble sur une émission qui t'a révélée. On a fait l'aventure ensemble." Amel Bent, qui n'avait pas reconnu son camarade de promo a pris la peine d'aller embrasser et encourager celui-ci.

Au-delà de ce clin d'œil, cette prestation a aussi permis de mettre en lumière la maladie orpheline de Lucien, le fils de Charles et de sa compagne Eliane qui a traduit les paroles de la chanson "Fais-moi une place" de Julien Clerc, en langue des signes. Le petit Lucien, âgé de 6 ans, est atteint du syndrome de Brown-Vialetto-Van Laere et est sourd. C'est au travers de leur association "La petite Bulle de Lulu" que Charles et Eliane partage leur quotidien et font appel aux dons.

Malheureusement, aucun juré de The Voice ne s'est retourné après la prestation de Charles.