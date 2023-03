[Photos + vidéo] Manche. Il y a dix ans, une tempête de neige provoquait la pagaille sur la RN13

Cette tempête restera dans les annales ! Les 11 et 12 mars 2013, un épisode neigeux historique s'était abattu dans la Manche, avec pratiquement 60 centimètres de poudreuse tombés. Le nord-Cotentin fut le premier territoire à être enseveli par la neige avant que le reste de la Manche et le Calvados soient à leur tour touchés. Le vent de nord-est soufflait en rafales et des congères de près de deux mètres avaient même pu être observées.

Les naufragés de la RN13

Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées sur les routes du département. Ce fut le cas notamment sur la RN13, entre Valognes et Cherbourg, avec plus de 400 véhicules coincés par cette neige d'une rare intensité. D'importants moyens de secours et de sécurité avaient alors été engagés, dont la Sécurité civile et l'armée pour dégager la route.

Un naufragé de la RN13 Impossible de lire le son.

Toute la RN13, entre Caen et Cherbourg, avait été très perturbée par cet épisode de neige d'une rare intensité. - Archvies/Marine nationale

De nombreuses perturbations

Les trafics routier, maritime et ferroviaire avaient été interrompus. De son côté, la gare maritime avait servi de lieu d'accueil pour les naufragés. Des coupures d'électricité étaient aussi à signaler à cause de fils et de poteaux qui ne supportaient plus la quantité de neige tombée. Le toit du centre commercial Auchan, de La Glacerie, s'était effondré avec le poids de la neige.

Le toit du centre commercial Auchan s'était effondré avec le poids de la neige. - Archives

Vous y étiez ? Racontez-nous vos anecdotes en commentaires !