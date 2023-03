[Photos] Météo. Il y a 10 ans, la Seine-Maritime était bloquée sous la neige

C'était il y a 10 ans. Le lundi 11 mars 2013, en fin de journée, la Seine-Maritime a dû faire face à un épisode neigeux d'ampleur.

Dans le pays de Caux, les quantités ont été très importantes, avec des hauteurs de 50 cm de neige. Avec l'effet du vent, des congères se sont formées, atteignant par endroits jusqu'à deux mètres de haut. Au mois de mars, ce type d'événement se produit en moyenne une fois tous les 80 ans.

Conséquences de cet épisode neigeux, trois jours de blocage et des centaines d'automobilistes en perdition sur les routes, notamment entre Le Havre et Fécamp.

L'axe Goderville-Fécamp est resté bloqué trois jours. - Auberville-la-Renault

Cette neige reste dans les esprits et alimente encore les conversations. On se souvient de l'endroit où l'on est resté bloqué.

Autour de Goderville, les épaisseurs de neige ont été impressionnantes. - Auberville-la-Renault

De mémoire d'homme, on ne se souvenait pas d'autant de neige à Auberville-la-Renault. - Auberville-la-Renault

Les automobilistes naufragés ont dû trouver refuge dans des salles des fêtes ouvertes en urgence par des mairies. Cela a été le cas à Auberville-la-Renault, près de Goderville, où 120 personnes ont trouvé refuge.

La mairie d'Auberville-la-Renault a fait le nécessaire pour accueillir les naufragés de la route. - Auberville-la-Renault

Pour l'essentiel, ce sont les agriculteurs qui sont intervenus pour dégager les routes. - Auberville-la-Renault

Trois jours de solidarité

Isabelle Piau-Lambert était (et est toujours) la secrétaire de mairie de ce village cauchois. "On a accueilli les naufragés à la salle des fêtes pour leur offrir un café. On ne pensait pas que ça allait durer trois jours, se souvient-elle. Grâce au stock de la cantine et la générosité de certains habitants, on a pu les nourrir pendant trois jours. Le maire de l'époque avait fait le tour des habitants pour récupérer des légumes et faire une soupe géante. Les naufragés ont pu dormir à l'école qui était chauffée. Certains, des familles, ont trouvé refuge chez l'habitant et ont pu prendre une douche."

Une voie les routes dégagées, les naufragés ont pu quitter Auberville-la-Renault et regagner à pied leur voiture. - Auberville-la-Renault

Une fois la situation plus calme, il a encore fallu du temps avant que toutes les voitures puissent repartir. - Auberville-la-Renault

Isabelle Piau-Lambert garde finalement de bons souvenirs de cet événement. Elle se souvient de la générosité de tous et de la reconnaissance des naufragés. "Les gens nous ont envoyé des mails et des courriers de remerciement. Certains ont même envoyé des dons financiers pour l'école. La mairie a invité tous les naufragés et les habitants qui les ont aidés pour un pot de l'amitié. C'était un mois plus tard. Les naufragés nous ont offert une plante." Et cette dernière est d'ailleurs toujours présente, plantée, devant la mairie.

L'agglomération rouennaise elle aussi sous la neige

L'agglomération rouennaise, si elle n'a pas été autant touchée que le pays de Caux, s'est elle aussi retrouvée sous la neige. Un plan Neige avait été activé par la Ville de Rouen. Dans un article paru en 2013, La Chaîne météo était revenue sur cet épisode neigeux. "On a enregistré deux journées consécutives sans dégel à Rouen [...] entre les 10 et 12 mars." Et compte tenu de la rareté du phénomène, un autre article avait aussi été publié cinq ans plus tard, en 2018. "La neige s'est maintenue jusqu'à la veille du premier jour du mois d'avril sur les bas-côtés de certaines routes départementales et sur certains coteaux de la Seine-Maritime en raison d'un froid vif persistant."

En mars 2013, la cour de l'hôtel de ville de Rouen s'est retrouvée sous la neige. - Barbara Cabot - Ville de Rouen

La neige a recouvert les rues de Rouen en mars 2013. - Barbara Cabot - Ville de Rouen

En mars 2013, les jardins de l'hôtel de ville de Rouen ont été recouverts par la neige. - Barbara Cabot - Ville de Rouen