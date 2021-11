Violent accident de la route près de Bolbec

Le choc, violent, s'est produit vers 16h. Sur la RD615 (sens Le Havre-Rouen), à proximité de Bolbec, plus exactement au lieu-dit "Le Val à la Reine", un moto Kawazaki 500 cc a violemment heurté l'arrière d'une Fiat Punto, qui traversait la chaussée pour se rendre en direction de Gruchet-le-Valasse. Le pilote, un jeune homme de 21 ans, et sa passagère, âgée de 19 ans, ont été éjectés. Dans un état critique, le premier a été transporté par hélicoptère au CHU de Rouen et la seconde, toujours par hélicoptère, à l'hôpital du Havre.