Nucléaire. Une fissure importante découverte sur un réacteur de la centrale de Penly

L'autorité de sûreté nucléaire (ASN) a communiqué ce mardi 7 mars sur la présence de fissures sur le réacteur de la centrale nucléaire de Penly, près de Dieppe. C'est EDF qui a transmis le rapport au gendarme du nucléaire, précisant qu'une fissure avait été repérée à "proximité d'une soudure d'une ligne située en branche chaude du système d'injection de sécurité du réacteur 1 de la centrale de Penly", précise le communiqué de l'ASN. L'autorité explique que "la fissure s'étend sur 155 mm, soit environ le quart de la circonférence de la tuyauterie, et sa profondeur maximale est de 23 mm, pour une épaisseur de tuyauterie de 27 mm". Selon l'institution, cette ligne était considérée par EDF comme non sensible à la "fissuration par corrosion sous contrainte" en raison notamment de sa géométrie.

"Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement", prévient le gendarme du nucléaire, même si la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur, elle, peut être affectée. L'ASN a ainsi classé l'événement au niveau 2 sur 7 de l'échelle INES (Échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques) en ce qui concerne le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly.

Déjà plus de 150 soudures ont fait l'objet d'expertises en laboratoire et les contrôles se poursuivent, assure l'ASN. Un vaste programme de contrôle de l'ensemble des réacteurs doit être lancé à partir de 2023. L'ASN demande à EDF de revoir sa stratégie de contrôle des réacteurs.