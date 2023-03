Le Havre. Un sous-marin indien en escale dans le port

Si les entrées de paquebots ou de porte-conteneurs sont courantes au Havre, il est beaucoup plus rare de voir un sous-marin dans le port. Lundi 6 mars, l'INS Sindhuratna a pourtant fait son entrée, entouré de deux remorqueurs.

Aucun exercice prévu

Ce sous-marin d'attaque conventionnel de la marine indienne, à propulsion diesel, est venu "faire le plein de gasoil et de vivres avant de repartir pour l'Inde", indique Haropa. "Il s'agit d'une escale 'classique', permettant ainsi aux marins de se reposer avant de reprendre la mer pour poursuivre leur mission. Lors de cette période, aucun exercice n'est prévu", avec la Marine nationale, précise la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord, qui ajoute que "le port du Havre accueille très souvent des bâtiments indiens. Ces escales s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le France et l'Inde et traduisent ainsi des relations historiques fortes entre les deux pays".

Le sous-marin de 75 mètres de long est amarré quai Jean Reinhart.

Il doit repartir le jeudi 9 mars.