Formule 1 . Ocon abandonne, Gasly dans les points à Bahreïn

C'est toujours une occasion de se jauger et d'entrevoir les performances de la voiture. La saison de Formule 1 a repris dimanche 3 mars avec le premier Grand prix à Bahreïn.

La performance de l'Alpine et de ses deux pilotes normands a été particulièrement scrutée. Auteur d'une séance de qualification catastrophique avec une élimination dès la Q1 et un départ en fond de grille, Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume, a livré une très belle course pour finalement s'adjuger une neuvième place, synonyme de premiers points marqués pour cette saison. "Je suis content, c'est vraiment une bonne course. On a fait du mieux qu'on pouvait. Je fais une course propre. Si on part plus devant, on pourra marquer des gros points", a réagi le pilote au micro de Canal+. Son compère, Esteban Ocon, pilote d'Évreux, s'élançait depuis la neuvième place mais a finalement été contraint à l'abandon après plusieurs pénalités.

Les Red Bull au-dessus de la mêlée

Devant, les Red Bull ont dominé de la tête et des épaules cette première course. Parti en pole position, le champion du monde en titre Max Verstappen n'a jamais été inquiété et remporte cette première course de la saison, devant son coéquipier, Sergio Perez. Fernando Alonso complète le podium à bord d'une Aston Martin qui promet de belles performances cette saison.