Insolite. De la pétanque avec des moufles ? C'est possible à Caen !

Tu tires ou tu pointes ? Pour la première fois dans la région, un tournoi de pétanque avec des moufles va être organisé à Caen. À l'initiative de l'association des commerçants des Vitrines de Caen, cet événement insolite est prévu le samedi 18 mars. Il se déroulera sur la place de la République.

Un "championnat du monde" gratuit

"On est parti d'un tournoi de pétanque et on s'est dit 'pourquoi pas le faire avec des moufles ?'", explique Pierre Delarue, chef de projet au sein de l'association. Cela rajoute une petite difficulté pour les participants. "Ça marque la transition de l'hiver au printemps. On cherchait un événement marquant, ludique et original pour créer de l'attractivité dans le centre-ville."

Pour rendre ce projet possible, les organisateurs se sont rapprochés de l'association omnisports de l'ASPTT Caen. Ils se sont aussi attiré les services d'un certain Pierre Salzmann-Crochet, iconique speaker du Caen Basket Calvados et de l'USO Mondeville, pour l'animation de cette journée. Quatre catégories ont été créées pour ce "premier championnat du monde" : enfants, adultes, séniors et lookés (déguisés). Évidemment, les moufles sont obligatoires. Les Vitrines de Caen espèrent attirer une centaine de participants.

Pratique. Samedi 18 mars, de 14 heures à 18 heures, place de la République. Inscriptions avant le 15 mars sur la page Facebook des Vitrines de Caen.