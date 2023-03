Le Havre. Classe culture : des CM1-CM2 prennent leurs quartiers au Volcan

On connaît bien les classes de mer, classes vertes ou classes de neige… Au Havre, le Volcan a mis au point une classe culturelle : du lundi 27 février au vendredi 3 mars, des élèves de l'école Théophile-Gautier, dans le quartier de Bléville, étudient à l'intérieur du théâtre havrais. "C'est le même principe, les enfants passent une semaine en immersion au Volcan et alternent entre découverte des coulisses, des métiers et les cours, en général reliés à l'activité du théâtre", détaille Anne Marguerin, chargée des relations avec le public, qui coordonne ce projet baptisé Ma classe est un théâtre.

Tout savoir sur le théâtre

Au programme : histoire et vocabulaire du théâtre, histoire du bâtiment, rencontre avec des comédiens en résidence, découverte des différents métiers et, bien sûr, une visite complète. "On arrive à travailler sans tableau !", sourit Antoine Hautot, l'enseignant, qui fait classe au Fitz, la partie bar du Volcan. "Certains élèves, plus discrets en classe, peuvent se révéler, être moteurs dans le projet, cela permet de rééquilibrer les compétences de chacun", poursuit le maître. Scénographe, ingénieur du son, lumières… Les élèves devront interroger le personnel du Volcan pour découvrir qui fait quoi. "On en profite pour faire réviser quelques notions de grammaire, comment on s'exprime à l'oral face à des personnes que l'on ne connaît pas, etc."

C'est la troisième année que la scène nationale du Havre propose ce concept, imaginé de A à Z par l'équipe du Volcan. Plus que susciter des vocations, il s'agit surtout de faire tomber des barrières. "Notre mission, c'est aussi de désacraliser le lieu", souligne Anne Marguerin. L'expérience se terminera par la représentation du spectacle J'ai trop d'amis, consacré à l'entrée au collège, également proposé au grand public, samedi 4 mars à 17 heures.