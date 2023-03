Coutançais. Dans les coulisses des Restos du Cœur

593 bénévoles, 19 centres dans la Manche, les Restos du Cœur sont bien implantés sur le territoire. L'association va collecter des denrées alimentaires dans les magasins, du vendredi 3 au dimanche 5 mars, pour la grande collecte nationale. Les besoins explosent un peu partout. Au niveau français, l'association compte 20 % de bénéficiaire en plus. Dans le département, c'est une augmentation de 18 % en moyenne. À Coutances, c'est encore plus, avec 58 % de familles aidées en plus sur un an.

Avant une distribution, il faut tout mettre en place dans la Maison de la solidarité de Coutances. Les bénévoles sortent les stocks, reçoivent les arrivages de produits frais… Tout est pesé, tracé, puis mis en place dans les rayons. "Ensuite, on prépare. Là, ce sont les légumes, les desserts, le pain", décrit Pascale Florence, la coprésidente de la section coutançaise. Elle poursuit, un peu plus loin dans la salle, devant des grandes étagères : "Alors là, vous allez avoir les accompagnements : pâtes, riz… Et ça, ce qui s'appelle les complémentaires : l'huile, le sucre, le café…"

"Pour la plupart des gens, c'est l'unique fourniture d'alimentation d'une semaine"

Ensuite, vient la distribution, égalitaire. L'association distribue six repas par semaine et par famille. C'est un complément. "Mais en réalité, on se rend compte que pour la plupart des gens, c'est l'unique fourniture d'alimentation d'une semaine", assure Pascale Florence. La précarité, selon elle, c'est aussi dans le monde rural.

La section fait face à un autre problème : la taille de son local. Elle partage la Maison de la solidarité avec d'autres associations et se retrouve un peu à l'étroit. Le "magasin" est partagé, ce qui oblige à mettre en place et défaire le tout avant et après chaque distribution. "On arrive vraiment à saturation", explique Stéphanie Guérin, l'autre coprésidente. Des discussions sont en cours avec la mairie. L'association coutançaise sert environ 3 500 repas par semaine à plus 300 familles.

Pour soutenir l'association, le concert des Enfoirés est diffusé sur TF1, vendredi 3 mars à 21 h 10.