Habitat. Bientôt des résidences partagées pour seniors à Maromme et à Rouen

Co-coon social club, c'est le nom d'une entreprise innovante. Camille Zolli, Édouard Loubies et Jean-Charles Dupuis, rouennais, en sont les fondateurs. Ensemble, ils ont eu l'idée de créer il y a cinq ans, "un concept de co-living senior qui vise à répondre à une problématique sur le logement neuf pour les seniors et son accessibilité", raconte Jean-Charles Dupuis, directeur général de la société. Le co-living est un nouveau mode de vie pour les retraités. Dans les résidences Co-coon, chaque habitant disposera d'un appartement et d'un accès à des pièces communes.

Co-coon social club, un lieu de vie commun pour les seniors

"Le dernier observatoire des résidences services seniors indique que les personnes âgées doivent débourser en moyenne 2 500 euros par mois alors que la retraite en France s'élève à 1 500 euros en moyenne", poursuit le cofondateur. L'objectif de Co-coon, c'est de créer une résidence senior avec des loyers accessibles pour les locataires tout en proposant des prestations de services qui s'élèveront à 150 euros par mois.

"Notre premier projet est situé à Maromme et le second, à Rouen près du Mont-Riboudet à la place du garage Peugeot", précise Jean-Charles Dupuis. "À Maromme, nous avons prévu 125 logements. 87 seront des logements sociaux exploités par le bailleur social Quevilly habitat et 38 autres seront privés." Les travaux ont déjà commencé. D'ailleurs, la livraison est prévue en 2024. "À Rouen, on pourra accueillir 105 logements, du t2 jusqu'au t5 et deux T4 sur les toits", annonce le chef d'entreprise. Il y en aura aussi "39 autres à destination des étudiants."

Interview de Jean-Charles Dupuis Impossible de lire le son.

"L'idée est de travailler sur un projet de lien social"

Pour le projet de Rouen, Co-coon social club, destiné aux retraités autonomes d'environ 70 ans va s'associer à "une marque parallèle, qui est Moka social club qui s'adresse aux étudiants et aux jeunes actifs. On travaille sur l'interaction entre ces deux générations." Dans la nouvelle résidence intitulée Co-coon social club Rouen, s'ajoutera à cela "un maximum de services et plus de 250 mètres carrés d'espaces communs avec une salle de sport, un atelier bricolage, un coin bibliothèque." Pour le chef d'entreprise : "L'idée est de travailler sur un projet de lien social." Afin d'organiser ces activités : "Un animateur de communauté travaillera sur place au quotidien."

Une application créée pour les résidents mais pas seulement

Dans le but d'aider les habitants de la résidence à interagir entre eux et à se connaître. "J'ai développé une application appelée Symbiose", révèle Jean-Charles Dupuis. Elle dispose même d'un trombinoscope. "Quand on a une résidence d'une centaine de personnes, on ne connaît pas tout le monde. Les habitants pourront aussi indiquer leur ancienne profession et leurs centres d'intérêt."

L'application Symbiose Impossible de lire le son.

L'application possède plusieurs fonctionnalités comme la création d'événements. "Si un habitant souhaite faire une balade, il peut le mettre sur l'application." "L'autre fonctionnalité, c'est le troc de matériel et de services. Par exemple, si vous avez besoin d'un appareil à raclette, un habitant pourra vous le prêter et en contrepartie vous pourrez lui prêter un autre outil."

Les travaux de la résidence Co-coon social club de Maromme devraient s'achever début 2024 et dans la même année, ceux de Rouen commenceront. Par la suite, l'entreprise rouennaise compte également implanter d'autres résidences en Normandie comme au Mesnil-Enard, à Bois-Guillaume ou encore à Barentin.