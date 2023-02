Réville. Drogue retrouvée sur la plage : les équipes de TF1 prises à partie

"Efface ta séquence s'il te plaît, efface ou sinon je vais faire tomber ta caméra !" Les équipes de TF1 ont été prises à partie lundi 27 février, dans la matinée, par un homme alors qu'elles étaient en train de filmer le littoral de Réville, à la recherche de témoignages et d'informations après les 700 à 800 kg de cocaïne échoués sur la plage du Dranguet. L'homme était recouvert d'un pull à capuche.

• Lire aussi. Manche. Paquets échoués sur la plage : il s'agit bien de cocaïne

Il sillonne la plage à scooter !

Toute la journée, des promeneurs surprenants se sont succédé sur la plage : un pilote de scooter a même sillonné la plage ! Des images surprenantes que TF1 a réussi à filmer. Des rondes sont menées par les gendarmes pour surveiller de près ces individus trop proches de la mer. Aucun autre échouage n'a eu lieu. Le reportage de TF1 a été diffusé dans le journal de 20 heures présenté par Gilles Bouleau.

Les deux gros sacs étaient maintenus à flot par des bidons et des gilets de sauvetage et attachés par une corde. À l'intérieur, d'autres petits sacs. Sur la "trentaine de sacs saisis", les "premiers tests" effectués sont "positifs pour la cocaïne". Les trafiquants voulaient-ils s'en débarrasser ? Devaient-ils être récupérés et par qui ? Les gendarmes de la section de recherche de Caen mènent l'enquête.