[Reportage] Caen. Immersion au cœur de la cour criminelle : comment se déroule un procès ?

La cour criminelle se généralise partout en France depuis le 1er janvier 2023. Retour sur plus de trois ans d'expérimentation à Caen.

Septembre 2019, la cour criminelle du Calvados, à Caen, expérimente une nouvelle juridiction. Très semblable à la cour d'assises, d'autant plus que les procès se tiennent dans la même salle du palais de justice, la cour criminelle juge uniquement les crimes punis de 20 ans de prison maximum. Depuis le 1er janvier 2023, chaque département français s'est doté d'une cour criminelle. Elle est composée de cinq magistrats professionnels et ne compte plus de jurés populaires, tirés au sort sur les listes électorales. Après trois ans d'expérimentation à Caen, Jeanne Chéenne, aux manettes de cette cour criminelle, estime que la justice fonctionne bien. "On a rendu des décisions avec la même solennité, commente la présidente de la cour d'assises depuis 2017. Les délais sont peut-être plus courts car il y a moins de témoins et on délibère plus rapidement." En effet, un délibéré en cour d'assises peut durer jusqu'à cinq heures. Comptez trois heures maximum à la cour criminelle. Idem sur la durée du jugement. À la cour criminelle, des affaires peuvent être examinées en une journée, contrairement à la cour d'assises. Aussi, "chaque cour d'assises s'ouvre par une journée de formation des jurés. La procédure du tirage au sort prend aussi 45 minutes". À la cour criminelle, il n'en est pas question. De là à penser à une justice expéditive ? "Non. Au contraire, je veille à ce que les parties civiles et les accusés puissent s'exprimer, affirme Jeanne Chéenne. La grande différence, c'est le professionnalisme de cette cour." Aline Gauci-Scotté, juge à la chambre des familles, siège aux côtés de Jeanne Chéenne. Sans jury populaire, elle affirme que "le contenu de l'audience est tout aussi riche".

Quid des effectifs ?

Maitre Véronique Demillière-Badache n'est pas du même avis. "On veut éliminer le citoyen des tribunaux. Ne parler que de droit enlève un peu d'humain dans une enceinte où l'on traite des faits les plus graves", rétorque celle qui compte une centaine de procès à son actif à la cour d'assises. "Je ne suis pas un fan de la cour criminelle, pose d'emblée l'avocat général Bruno Albisetti. Ce qui change la donne, ce n'est pas tant le temps d'audience mais la légitimité populaire." Selon lui, "la justice y perd". Après trois ans d'expérimentation, la cour criminelle de Caen divise. Aux commandes de cette juridiction nouvelle, Jeanne Chéenne émet une seule inquiétude : les moyens humains. "La cour criminelle ne pourrait pas fonctionner sans le recours aux magistrats honoraires (retraités) et aux magistrats à titre temporaire (MTT) qui siègent par vacations." À chaque procès, ils composent presque la moitié des effectifs. Par ailleurs, trois magistrats honoraires supplémentaires ont rejoint la cour d'appel de Caen fin janvier. "C'est une ressource précieuse mais précaire", conclut-elle.

Dans l'Orne et dans la Manche par exemple, où la cour criminelle s'est généralisée depuis le 1er janvier 2023, la période d'ajustement risque d'être compliquée. Le nombre de magistrats professionnels est plus réduit qu'à Caen.

Pour fonctionner, la cour criminelle de la Manche à Coutances fera appel aux 21 magistrats qui siègent au tribunal judiciaire de Coutances (13) et de Cherbourg (8). Quant à l'Orne, la cour criminelle d'Alençon ne compte qu'un effectif de 18 magistrats (11 à Alençon et 7 à Argentan). Un recrutement est en cours.