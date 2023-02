Normandie. Quatre communes dans le top 10 des villages où il fait bon vivre en 2023

Le Journal du dimanche (JDD) a dévoilé ce samedi 25 février le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre en 2023 en France. Ce classement prend en compte 34 820 communes du territoire. Chacune d'entre elles est analysée selon 198 critères. Le classement met à l'honneur des villes de plus de 2 000 habitants et des villages de moins de 2 000 habitants.

Épron et Martinvast sur le podium

La Normandie fait bonne figure dans le classement des villes de moins de 2 000 âmes puisque dans le top 10, on retrouve quatre communes de la région. Épron (1 630 habitants) dans le Calvados, réputée comme étant "Village de la radio" monte sur la deuxième marche, notamment pour sa "qualité de l'air supérieure à la moyenne du département" précise le JDD.

❤ Très fier pour les épronnais de ce classement qui place @EpronRadio comme 2e village de 🇲🇫 où il fait bon vivre. 198 critères analysés. @leJDD @hugopalacin @Caenlamer pic.twitter.com/28dJAN9Bt9 — Franck Guéguéniat PhD 🐝 (@fguegueniat) February 26, 2023

Juste derrière, en troisième position, Martinvast (Manche) se distingue. La commune d'Authie (Calvados) se place cinquième du classement, et Cambes-en-Plaine (Calvados) neuvième.

Dans le classement des villes de plus de 2 000 habitants, Caen perd six places par rapport à l'an dernier et arrive onzième. Cherbourg est onzième et le Havre 18e.

La @VilleCherbourg figure encore dans le Top 20 @leJDD, auprès de Martinvast et Nouainville pour les villages @leCotentin. Reconnaissance d'un modèle où proximité et attractivité se complètent, c'est une invitation à amplifier nos efforts pour la qualité de vie. #MeilleuresVilles pic.twitter.com/MR3zfm6ZsK — Sébastien Fagnen (@sebastienfagnen) February 26, 2023

Ce palmarès, quatrième du nom, est réalisé par l'association Villes et villages où il fait bon vivre. Il s'appuie sur dix catégories : qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces et services, protection de l'environnement (nouvelle catégorie), éducation, solidarité, sports et loisirs et attractivité immobilière.