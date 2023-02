Caen. Une BD sur les violences conjugales : Anne Billows en dédicace à la Fnac

Installée à Caen, l'autrice et illustratrice Anne Billows était en dédicace à la Fnac de Caen ce samedi 25 février. Elle a publié en septembre dernier sa première BD Amour en cendres, qui parle des violences conjugales à travers plusieurs témoignages.

C'est en rentrant d'études en politique en Angleterre que l'idée a germé. Après avoir rejoint de nombreuses associations qui luttent contre les violences conjugales, la Calvadosienne a été contactée par la maison d'édition First. "Elle m'a demandé de faire un roman graphique avec des témoignages afin d'avoir un plus gros impact. Une vingtaine de femmes venant de France, d'Allemagne et d'Angleterre m'ont raconté leurs histoires", explique-t-elle entre deux autographes.

Éveiller les consciences sur les violences conjugales

Par la réalisation de ce roman graphique, Anne Billows souhaite "faire bouger les choses et changer les mentalités". Cet ouvrage a pour principal objectif de déconstruire les clichés et les idées reçues comme l'explique l'autrice mais aussi de sensibiliser les jeunes filles.