Normandie. Guerre en Ukraine : pour les un an, plusieurs rassemblements en soutien au pays

Pour marquer les un an de la guerre en Ukraine et en soutien au pays, plusieurs événements seront organisés vendredi 24 et samedi 25 février en Normandie.

En Seine-Maritime

À Fécamp, deux mobilisations sont au programme avec d'abord les membres du groupe d'Amnesty International. Ils proposent une déambulation silencieuse le vendredi, à partir de 10 h 30. Le rendez-vous est donné dans la rue piétonne. Puis, à 17 h 15, l'association Fécamp Amitié Ukraine prévoit un rassemblement place de l'Éclipse aux pieds des statues.

D'autres événements en Seine-Maritime comme à Eu avec l'association Villes Sœurs Solidaire qui appelle à un rassemblement vendredi à 15 h, dans la cour d'honneur du château, ou encore au Havre samedi, à 14 h 30, rue de Paris devant le Volcan, à l'initiative du collectif Urgence Ukraine Le Havre.

Dans la Manche et le Calvados

Trois mobilisations dans la Manche sont connues du grand public : le vendredi, à 18 h, place du théâtre à Cherbourg, un rassemblement sera proposé par des organisations syndicales et des partis politiques, et le samedi, de 9 h à 12 h, sur le marché d'Avranches, une table d'information entre Ukrainiens et habitants est prévue avec l'association Itinérance sud-Manche, et à 17 h, la Ville organise à son tour un rassemblement place Littré à Avranches.

Dans le Calvados, le rendez-vous est donné à 13 h, place de la Résistance à Caen avec l'association Réalité art actuel-Histoire et son canal "Connexion Europe/Ukraine, et à 18 h au pied de la Porte Horloge à Vire et sur l'esplanade du théâtre de Caen, à l'initiative du Mouvement pour la paix et du Comité contre la guerre en Ukraine.