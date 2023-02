Manche. Pendant les grandes marées, la pêche à pied attire les vacanciers

Les grandes marées sont de retour dans la Manche. Des coefficients de 111 sont attendus mardi 21 février au soir, ou encore 112 mercredi 22 février au matin, aussi bien du côté d'Agon-Coutainville ou vers Saint-Vaast-la-Hougue. Pendant les vacances, la sortie pêche à pied est prisée.

Au Passous à Agon-Coutainville, Sophie Voiment tient bien fermement son râteau. En bottes et en famille, elle gratte le sable à la recherche de coquillages. "Là, on a tous un petit râteau et puis on essaye de trouver des praires ou des coques. Ça fait une belle sortie pour les vacances scolaires. C'est bien, c'est sympa. En plus, on n'a pas trop mauvais temps, il ne pleut pas donc on en profite", explique-t-elle. "J'essaye de trouver comme maman, sauf que je n'arrive pas trop trop", regrette sa fille Lorelaï, six ans. Pourtant, râteau rose en main, elle gratte la plage.

La mer se retire loin plage du Passous à Agon-Coutainville, pendant les grandes marées.

La suite pour les praires et les coques qui vont être ramassées : être mangées. "C'est aussi super parce qu'on peut tous les manger et c'est l'occasion de partager", assure la fillette. Aux fourneaux, ce sera Evelyne, la grand-mère. Elle aussi fouille le sable. "Je fais un beurre avec de l'ail et du persil", détaille-t-elle. Ensuite, les coquillages partent au four. Mais certains sur la plage les mangent même crus.

Attention toutefois, on ne peut pas pêcher tous les coquillages. Il existe des restrictions sur la taille et le nombre que l'on peut prendre. Pour certaines espèces, il y a aussi des périodes de pêche.

Pendant les grandes marées, la préfecture maritime rappelle qu'il faut prévenir quand on part, et signaler où on va. Il faut aussi regarder les horaires de marée et garder un téléphone en cas de problème. Il faut appeler le 196 en mer ou le 112 depuis la plage.