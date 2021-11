Sylvain Amic est le nouveau directeur des Musées de Rouen

Pourquoi avoir postulé à cette direction ?

“Parce que le Musée des Beaux Arts de Rouen est l’un des plus beaux de France. Il possède une collection très riche, avec près de 3 000 tableaux de très grande qualité. Avec un tel fond, beaucoup de choses sont possibles. En outre, je connaissais les Musées de Rouen pour avoir collaboré avec eux dans le cadre du réseau FRAME (French Regional ans American Museum Exchange)”.



Hormis ses très belles collections, qu’est ce qui vous a attiré au Musée des Beaux-Arts ?

“Le fait que les collectivités soient derrière nous et nous aident à aller de l’avant. Ce soutien des institutions est essentiel lorsque l’on veut entamer des projets importants. La manifestation Normandie Impressionniste est la preuve la plus visible que les institutionnels ont à cœur de proposer des événements de grande qualité. L’organisation d’une nouvelle édition de cette manifestation en 2013 est un rendez-vous que j’attends avec impatience. Il ne suffit pas d’avoir de belles collections, même si cela a beaucoup d’importance, le soutien des collectivités est tout aussi nécessaire.”



Quels sont vos projets pour les Musées de la Ville de Rouen ?

“Je souhaite que nous mettions en place des expositions de très haut niveau et de façon très régulière. L’objectif est d’habituer les Haut-Normands, mais aussi les Franciliens, à venir à Rouen pour des expositions d’excellente qualité, organisées avec des partenaires internationaux, et différentes de celles que l’on peut trouver à Paris.

J’ai commencé à établir une programmation jusqu’en 2015. Certains projets que je portais déjà sont presque aboutis et vont pouvoir être mis en place rapidement. D’autres, qui seront notamment organisés en partenariat avec des musées étrangers, vont demander plus de temps à se concrétiser. J’envisage également de développer des expositions à partir de ce que représente la réalité rouennaise, mais elles ne seront pas prêtes avant 2014-2015.”



Prévoyez-vous de travailler sur les collections ?

“J’ai envie d’aller plus loin dans ce domaine pour entamer, je l’espère dès 2012, une relecture, à travers différentes approches. Il y a toujours une bonne raison de revoir des œuvres. Chaque année, nous proposerons aux Rouennais un nouveau visage de l’accrochage, en programmant des expositions sur des thématiques particulières et en faisant appel à des chercheurs pour développer certains sujets. Ce sera de l’histoire de l’art appliqué, pour partager ce que nous savons avec le public et faire vivre les collections : un musée ne doit pas être figé.”

Une vie, six dates

1967 : Naissance à Dakar

1990 : Directeur de l’école française de Banjul

1999 : Diplômé de l’Institut National du Patrimoine

2000 : Conservateur au Musée Fabre de Montpellier.

2008 : Commissaire de l’exposition Emile Nolde au Grand Palais

2011 : Directeur des Musées de Rouen.

(Photo Montpellier Agglomération)