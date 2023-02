Rouen. Lounès Hamraoui, en route pour Paris 2024

Lounès Hamraoui, le jeune boxeur Rouennais de 24 ans, se prépare pour des échéances importantes en vue de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Dernièrement, lors du tournoi de présélection France 2024 à Saint-Quentin, Lounès a disputé 2 combats pour tenter de se qualifier pour les JO. Le premier s'est joué face à Sofiane Oumiha, 28 ans, champion du monde de boxe amateur en 2017 et 2021 en poids légers (-60 kg). Sur décision partagée, Lounès s'est incliné mais "c'était une décision collégiale des arbitres. Nous ne sommes pas dans les mêmes catégories, lui en -60 kg et moi en -63,5 kg. Tout mon entourage et mon coach me voyaient gagnant. La balance a certainement penché de son côté parce que les arbitres pensent qu'il a plus de chances de médaille." Malheureusement, lors de ce combat, le boxeur Rouennais s'est blessé au biceps. Pour le deuxième combat, Lounès était confronté à Enzo Grau, dans la même catégorie de poids, champion de France Elites en 2022. Malgré sa blessure, il remporte le combat sans difficultés. "Cette blessure me force à ralentir pour les prochains tournois."

Un planning chargé dès la reprise

Mais dès qu'il sera en mesure de reprendre, Lounès Hamraoui aura un planning déjà bien chargé avec, mi-mars, un stage à Nancy où certains des plus grands boxeurs de sa catégorie viendront s'entraîner en vue des Championnats du Monde en Ouzbékistan du 1er au 14 mai à Tachkent. "Beaucoup seront présents à ce stage ! Ça sera une bonne préparation pour les championnats du monde et j'aurai retrouvé mes capacités à 100 %", poursuit le Rouennais. À Tachkent, il sera confronté aux meilleurs et l'exercice. Un bon moyen de tester son niveau avant les Jeux Européens qui auront lieu en juin.