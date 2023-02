Économie. Le bon bilan de Ports de la Manche

L'année 2022 a été bonne pour Ports de la Manche. Cette société publique regroupe les ports de Granville, Barneville-Carteret, La Hague, Saint-Vaast-la-Hougue, Portbail et Barfleur. Au niveau du tourisme, le nombre de plaisanciers, et notamment britanniques, est en hausse. Le nombre d'escales a augmenté de 27 % par rapport à 2021. C'est une poussée aussi de 38 % du nombre de nuitées sur le même laps de temps. Coté pêche, la débarque de coquillages, et surtout de coquilles Saint-Jacques à Granville, se maintient. Ports de la Manche a plus d'inquiétude pour la pêche de poissons.

Le port de commerce, lui, déplore le fait de ne pas avoir de Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) pour analyser les marchandises vivantes étrangères qui peuvent arriver. La demande est en cours depuis septembre 2020. "Ça pénalise les importations de produits depuis le port de commerce de Granville. C'est environ 2 000 tonnes de marchandises qui ne passent plus par le port", explique Olivier Lemaignen, le directeur de Ports de la Manche. Le risque, selon lui, est que les importateurs ou exportateurs ne passent plus par Granville mais préfèrent un port où il y a un SIVEP, pour tout débarquer au même endroit, leurs produits vivants et les autres.

Des investissements qui doublent

Ports de la Manche annonce doubler ses investissements en 2023, passant de 3,5 à 7 millions d'euros. Plusieurs projets visent à faire entrer les ports dans la transition écologique. "Il y a une prise de conscience, réelle, de l'ensemble de nos ports", assure Olivier Lemaignen. Ça a été notamment le cas quand il a fallu interdire de nettoyer les bateaux par manque d'eau cet été. Pour cela, Ports de la Manche va installer des cuves de rétention d'eau de pluie par exemple, mais aussi des panneaux solaires pour produire de l'électricité. La société va aller chercher la certification Port propre. Le tout va être financé avec des subventions de l'État dans le cadre du programme "Port de plaisance d'avenir".