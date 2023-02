Transport. Le projet de gare SNCF de Rouen Saint-Sever est bien validé

Le projet est dans les cartons depuis des années. Un nouveau coup d'accélérateur lui a été donné, mercredi 8 février. Le comité de pilotage de la Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) a acté que la future gare de Rouen, dans la quartier Saint-Sever, "deviendra la principale gare de la métropole rouennaise", comme résumé dans un communiqué. Après différentes études menées en lien avec la collectivité, "le comité de pilotage a choisi le scénario d'une gare d'agglomération capable de répondre à l'augmentation des besoins des mobilités, d'accueillir toutes les dessertes de la ligne nouvelle, des liaisons régionales et périurbaines, d'offrir la meilleure robustesse des circulations et d'assurer le développement du fret ferroviaire, en disposant de voies dédiées".

La future gare dans le dossier d'enquête publique

La capacité de l'équipement sera "à terme de 14 voies" et la nouvelle gare structurera aussi "l'urbanisation et le développement de nouveaux quartiers à Rouen". Les études vont donc se poursuivre pour préparer le dossier d'enquête publique sur les sections Paris-Mantes et Rouen-Barentin, incluant la future gare de Rouen.