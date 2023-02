Rouen. Le salon médiéval Normania de retour au Parc des expositions

Remontez le temps à l'époque du Moyen-Age samedi 11 et dimanche 12 février à Rouen. Le salon dédié à l'univers médiéval et fantastique débute au Parc des Expositions de Grand Quevilly après une longue pause en raison de la crise sanitaire. Pour cette cinquième édition à Rouen, le salon accueille plus de 200 exposants. En 2020, l'évènement attirait 14 000 spectateurs. Les organisateurs espèrent faire au moins autant cette saison. Culture normande oblige, beaucoup de participants vont rendre hommage aux traditions vikings.

Via Historiae et le règne de Louis XI

Certains, au contraire, sortent des sentiers battus comme l'association rouennaise Via Historiae, spécialisée dans la reconstitution historique de la fin du XVe siècle. "La reconstitution historique, c'est reconstituer des éléments précis d'une période précise et donc représenter 100 ans d'un coup ce n'est pas possible, par conséquent on coupe par tranche, nous nous avons choisi le règne de Louis XI", explique son président, David Baillet. "C'est une période très riche historiquement", assure le Rouennais. L'association cherche à retranscrire avec fidélité le quotidien militaire de cette époque. "Il y a un gros développement de l'artillerie pyrotechnique, l'artillerie poudre noire, ce sont des éléments intéressant à reproduire pour le grand public", explique David Baillet. Il y a aussi tous les us et coutumes du monde civil du XVe siècle avec ses nombreux costumes, ses poteries, les instruments de médecine, les habits religieux... C'est tout cela que l'association vient présenter pendant le salon.

Via Historiae qui compte une petite vingtaine de bénévoles vient faire son premier Normania cette année avec comme objectif de grossir ses rangs afin d'assurer les différents évènements organisés tout au long de l'année. Parmi les gros rendez-vous de l'association, une reconstitution historique au château de Crèvecœur-en-Auge près de Lisieux au mois d'aout. "À cette occasion, on vit dans le château pendant huit jours. C'est un peu du jeu de rôle grandeur nature, il y a un scénario mais les textes ne sont pas écrits, à nous ensuite d'inventer le caractère des personnages", précise David Baillet.

Cet évènement ouvert au public s'ajoute à un deuxième gros rendez-vous pour l'association en juillet : une immersion dans la bataille de Tewkesbury qui conclut la guerre des Deux-Roses au Royaume Uni, en 1471. "On vient reconstituer l'évènement sur une partie des lieux même de la bataille et on se retrouve parfois à plus de 1 000", conclut David Baillet.

Le salon médiéval Normania est à découvrir au Parc des expositions de Rouen à Grand-Quevilly samedi 11 février de 10 heures à 22 heures et dimanche 12 février de 10 heures à 18 heures.