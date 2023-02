Insolite. Une croisière de luxe sur la Seine, de Paris aux plages du Débarquement en Normandie

De la Tour Eiffel aux plages du Débarquement normandes en passant par Giverny, dans l'Eure, où le peindre Claude Monet a vécu et travaillé, cette croisière Viking "célèbre l'histoire, l'art, la gastronomie et les usages au sein des décors les plus séduisants de France", explique l'entreprise Viking River Cruises sur son site.

Escales à Vernon, Rouen et sur les plages du Débarquement

Cette croisière de huit jours fait notamment étape à Vernon (Eure) et ses rues, "rappelant l'époque du Moyen Âge", Rouen (Seine-Maritime) et son "exquise architecture gothique". Les visiteurs sont invités à visiter les plages du Débarquement, "témoins de l'héroïsme des troupes ayant atterri lors de la Seconde Guerre mondiale", Omaha et Juno Beach (Calvados), ainsi que le Mémorial de Caen et le cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer.

Pour le côté viking, il faudra plutôt piocher dans l'histoire de la Normandie, qui a vu les guerriers scandinaves occuper le territoire à partir du milieu du IXe siècle, pillant sur leur passage des villes comme Rouen, Bayeux ou Saint-Lô. Aucune crainte à avoir cependant sur la rusticité de cette expérience : cette croisière propose de la chambre standard à la suite avec véranda privative.

Prix de la promenade bucolique : à partir de 2 800 dollars (2 615 euros) pour une croisière en novembre, comptez 4 500 dollars (4 200 euros) pour un séjour en mai.