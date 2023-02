Seine-Maritime. L'affaire de la Josacine empoisonnée : vers un nouveau procès ?

L'affaire est vieille de presque 30 ans. Elle pourrait connaître un nouveau rebondissement. Nos collègues du Parisien révèlent que l'avocate de Jean-Marc Deperrois vient de déposer une nouvelle requête en révision.

Les faits

Le samedi 11 juin 1994, à Gruchet-le-Valasse près de Bolbec, Émilie Tanay (9 ans) dort chez les parents d'un ami : Jean-Michel et Sylvie Tocqueville. Après avoir pris son médicament contre une bronchite, de la Josacine, la petite se trouve mal et décédera à l'hôpital. La Josacine a été empoisonnée par du cyanure. C'est Jean-Marc Deperrois, amant de Sylvie Tocqueville, qui est accusé. Il aurait voulu tuer le mari de son amante, pensant que la Josacine lui était destinée. Le cyanure présent dans la Josacine a été retrouvé chez lui. En 1997, la cour d'assises de Seine-Maritime condamnera Jean-Marc Deperrois à 20 ans de prison. Toutefois, il a toujours nié les faits.

Une troisième requête en révision

Jean-Marc Deperrois a été libéré en juin 2006 après douze ans passés derrière les barreaux. Il est aujourd'hui âgé de 71 ans. Mi-janvier, indique Le Parisien, Maître Valérie Rosano, son avocate, a déposé une troisième requête en révision. Deux demandes de révision et un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme ont déjà été rejetés.

Cette troisième requête s'appuie sur l'expertise du professeur Frédéric Baud, toxicologue clinicien et spécialiste des produits cyanurés. Il conclut à une incompatibilité entre le dosage retrouvé dans la Josacine et dans celui de la dépouille de la petite victime. Le calcul n'avait jamais été réalisé. Si Émilie avait ingurgité le sirop empoissonné, même avec une seule cuillère, sa concentration en cyanure aurait immédiatement provoqué une intoxication et la mort en quelques minutes. Hors, la petite Émilie est décédée deux heures après la prise du médicament.

"Nous faisons la démonstration que l'empoissonnement d'Émilie n'a pas pu provenir du flacon de Josacine, seul élément qui incrimine Jean-Mac Deperrois", a déclaré au Parisien Maître Valérie Rosano.

Des doutes sur la culpabilité de Jean-Marc Deperrois

Les doutes sur la culpabilité de Jean-Marc Deperrois remontent à 2002. Jean-Michel Dumay, journaliste au Monde, mène une enquête et émet une autre hypothèse. Il évoque un accident domestique caché, où la Josacine aurait été empoisonnée après coup.

Le Parisien rappelle qu'un urgentiste intervenu au domicile des Tocqueville avait bien manipulé le sirop sans rien lui trouver d'anormal. Ce n'est que plus tard, apporté à l'hôpital par Denis Lecointre, un ami que le couple Tocqueville avait appelé en même temps que les secours, que le flacon révélera une forte odeur d'ammoniac et un aspect inhabituel.

Même la mère d'Émilie, Corinne Tanay, a des doutes, elle a sorti en novembre 2019 sa contre-enquête dans un livre intitulé La réparation volontaire (Grasset). Sans remettre en cause formellement la culpabilité de Jean-Marc Deperrois, elle s'interroge beaucoup sur le rôle trouble du couple Tocqueville dans cette affaire.