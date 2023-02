Normandie. Noz déstocke 141 000 meubles de Made.com : votre magasin est-il concerné ?

Des milliers de meubles et pièces de décoration sont revendus par le géant du déstockage Noz. Ces articles sont issus des stocks de l'enseigne Made.com, placée en liquidation judiciaire il y a 3 mois. En tout, 28 000 pièces de mobilier et 113 000 articles de décoration seront vendus avec une réduction de 70 % par rapport aux prix affichés par Made.com. Les livraisons devraient être effectives à partir du mardi 7 février pour le mobilier et du lundi 13 février pour le linge et la décoration, même si certains retards sont constatés.

Les magasins concernés

Tous les magasins sont concernés par le déstockage des articles de décoration et du linge de maison. Quant au mobilier, seuls 294 magasins sont concernés en France. Voici les magasins normands concernés :

Dans le Calvados

• Bayeux

• Dives-sur-Mer

• Mondeville

• Saint-Contest

• Vire

Dans la Manche

• Agneaux

• Avranches

• Cherbourg

• Équeurdreville

• Granville

Dans l'Orne

• Alençon

• Argentan

• La Ferté-Macé

Dans la Seine-Maritime

• Barentin

• Eu

• Gournay-en-Bray

• Gruchet-le-Valasse

• Le Mesnil-Esnard

• Saint-Aubin-sur-Scie

Dans l'Eure

• Gravigny

• Pont-Audemer