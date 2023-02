Insolite. Que faire de votre ex pour la Saint-Valentin ?

Selon une étude Ipsos, 91 % des Français en couple sont satisfaits de leur relation. Sur ces Français, 54 % disent vouloir fêter la Saint-Valentin et, sur ces Français qui fêtent la Saint-Valentin, 41 % prévoient de faire l'amour le 14 février ! Vous faites peut-être partie des autres… ceux qui sont : célibataires.

Voici quelques solutions pour passer un 14 février solo :

Solution 1 : Donner le prénom de votre ex à un cafard

C'est le zoo de Toronto qui vous propose cette idée de génie. Pour cela, il suffit de débourser 25 dollars canadiens, ce qui équivaut à 17 €. Ces dons serviront au zoo et la préservation des cafards. Vous pourrez ensuite obtenir un certificat en l'honneur de l'heureux élu que vous devrez simplement compléter avec le prénom de votre ex. Le zoo se chargera ensuite d'envoyer le cafard au destinataire.

Solution 2 : Remplacer votre ex par ce que vous voulez sur une photo

L'application "Picsart" vous permet de remplacer votre ex par ce que vous souhaitez sur vos photos. En un clic et grâce à l'intelligence artificielle de l'application, il est possible de choisir l'objet ou l'animal de votre choix pour remplacer votre ex sur une photo. Laissez place à votre créativité en choisissant : une baguette, un verre, un serpent ou encore un drapeau pour avoir une toute nouvelle photo.

Remplacer son ex par une bière, la bonne idée pour l'oublier. - Picsart

Remplacer son ex par un serpent, pour le voir ramper devant vous. - Picsart

Solution 3 : Regarder Pretty Woman à la télé

Vous êtes au fond du trou et vous attendez avec impatience que cette journée du 14 février se termine, alors faites-vous un bon repas, achetez un stock de glace et de chocolat et regardez Pretty Woman sur W9 à 21 h 05.