Séisme en Turquie. "Ce sont nos parents qui sont là-bas !" : la solidarité s'organise près de Rouen

Sur place, en Syrie et en Turquie, l'horreur et la destruction, alors que la course contre la montre se poursuit pour les services de secours après le séisme qui est survenu lundi 6 février au matin.

En Normandie, à Saint-Étienne-du-Rouvray, la solidarité s'organise dans le quartier du Château blanc. Yeter Yildiz, d'origine kurde, est interprète entre le français et le turc. Elle a lancé un appel aux dons sur les réseaux et son impact a vite dépassé ses espérances. Son téléphone a sonné en continu toute la journée du mardi 7 février. "Le résultat est foudroyant ! J'ai reçu le premier message à 4 h 20 du matin. Dès 8 heures, on m'appelait pour me dire qu'on voulait aider."

Yeter a donné rendez-vous devant la Poste pour déposer des dons de premières nécessités. "Ce sont des vêtements chauds, des manteaux, des couches pour les enfants, des produits d'hygiène, couvertures et autres… En ce moment, les températures sont rudes, il fait très froid", indique celle qui a encore toute sa famille sur place et qui a pu avoir quelques nouvelles rassurantes.

"Ça fait chaud au cœur cette mobilisation"

Can Keskin, lui aussi, a une partie de sa famille à Adiyaman et Gaziantep, deux villes frappées par le séisme. "C'est notre village, nos parents qui sont là-bas, nos grands-parents… Certains sont encore sous les débris", explique-t-il, rassuré que ses proches soient saufs, même si leurs maisons sont détruites. Lui, s'affaire pour charger les dons qui arrivent des quatre coins du quartier dans des camionnettes ou des voitures. Les allers-retours se sont enchaînés toute la journée vers Val-de-Reuil, où les dons doivent être triés.

"Un convoi doit ensuite venir de Vernon pour chercher les dons à Val-de-Reuil et partir vers la Turquie", précise Yeter Yildiz. "Ça fait chaud au cœur cette mobilisation !", indique l'interprète qui reste à l'affût, si un deuxième départ est prévu, pour relancer cette action de solidarité.

L'appel au don du Secours populaire

Plusieurs associations ont lancé des appels aux dons. C'est notamment le cas du Secours populaire français qui a débloqué 100 000 euros de son fonds d'urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles sur place. Un fonds d'urgence qu'il faut en permanence alimenter pour des situations exceptionnelles. Il est possible d'adresser les dons au siège à Rouen pour la Seine-Maritime où via leur site internet.