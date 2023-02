Cherbourg-en-Cotentin. L'école transformée en accueil de loisirs : les parents d'élèves en colère

Ils devront trouver une nouvelle école pour leur(s) enfant(s) à la rentrée 2023 ! Des parents d'élèves ne digèrent toujours pas la volonté de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin de fermer l'école Les Roquettes à l'été 2023 pour la transformer en accueil de loisirs. "Quatre-vingts enfants expulsés pour un centre aéré !", déclarent les parents qui considèrent que d'autres locaux existent.

Pétitions et manifestations lancées

Des pétitions avaient été lancées contre ce projet, une première sur change.org avait recueilli plus de 1 500 signatures, et une autre, citoyenne, plus de 800 signatures. Une première manifestation avait déjà eu lieu le 30 juin 2022, où était réuni le conseil municipal. "Cela fait quasiment dix-huit mois que nous nous battons contre la mairie, ajoute lundi 6 février Kiliane Ledanois, représentante des parents d'élèves. Notre école ne rencontre pas de problème d'effectifs, ce n'est pas justifié que l'école ferme."

Le vendredi 27 janvier, les parents d'élèves ont reçu un courrier de Dominique Hébert, adjoint au maire chargé de l'enfance et de l'éducation, leur demandant de choisir un nouvel établissement scolaire avant le vendredi 17 février. Une lettre qui reste au travers de la gorge de nombreux parents, le projet de transformation d'école en accueil de loisirs étant seulement voté le mercredi 8 février, à 16 heures, en conseil municipal. Les parents défendent une "petite structure adaptée pour l'apprentissage, le développement et le bien-être des enfants dans lequel nous croyons et qui favorise l'inclusion". Ils ont manifesté ce mardi 7 février à Cherbourg, lors de la mobilisation sur les retraites, et ont aussi prévu de le faire mercredi 8 février, devant la mairie, juste avant le conseil municipal.

Le groupe scolaire Les Roquettes à Cherbourg.

"Rationaliser la répartition des bâtiments scolaires"

Pour la mairie, cette décision de fermer l'école "n'a pas vocation à être remise en cause", annonçait Dominique Hébert dans un courrier en date du 30 novembre 2022. Cette fermeture fait partie d'"un projet global visant à rationaliser la répartition des bâtiments scolaires et périscolaires tout en réinterrogeant leur usage afin d'intégrer les réflexions menées autour de l'école de demain et du parcours éducatif de l'élève".

Cette transformation s'inscrit dans le cadre du schéma directeur des écoles publiques qui "répond aux enjeux éducatifs que nous nous sommes fixés pour offrir à chaque enfant un environnement favorisant les apprentissages, sécurisant et apaisé tout en améliorant les conditions d'emploi de l'ensemble des intervenants au sein des écoles". La commune nouvelle précise aussi qu'une école se trouve à 400 mètres des Roquettes.