Caen. Une Normande première sur Prime Video !

Cœurs noirs, c'est la série française du moment sur la plateforme Prime Video, une immersion dans le quotidien des Forces spéciales en Irak, en pleine recherche de terroristes français de l'État islamique et de leurs familles, durant la bataille de Mossoul, la deuxième ville du pays, entre octobre 2016 et juillet 2017. Dans ce commando emmené par Nicolas Duvauchelle, on retrouve Nina Meurisse, née à Caen en 1988, ancienne élève du Conservatoire de musique et de danse de Caen. Elle a également été primée au festival de Cabourg, au festival 5 jours tout court, à Caen, avant de décrocher en 2020 le Prix Lumière de la Révélation pour son rôle dans le film Camille.

Dans cette série pleine de suspense, Nina Meurisse incarne Sabine qui tient un rôle clé pour ce groupe de militaires d'élite, celui de tireur d'élite (préféré au nom américain de sniper). Elle a la vie de ses camarades et des ennemis dans sa lunette.

Dans l'armée française, on compte près de 1000 tireurs d'élite et de précision, dont une femme, selon les chiffres de 2018.

La série Cœurs noirs, disponible depuis le vendredi 3 février, a profité du week-end pour faire le plein de visionnages et se classe en première position des séries sur Prime Video.