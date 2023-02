Place du commerce. Ils participent à l'essor commercial de l'agglo de Rouen

Lemon est le nouveau primeur de la ville de Bois-Guillaume. Il vient de s'installer au 1767 rue de la Haie. Les clients sont les bienvenus du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 heures. Quant à l'enseigne Wee cars, spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion, elle se situe au 35 avenue du Mont-Riboudet à Rouen. Enfin, pour ceux qui aiment les jeux d'horreur, le nouvel escape game Paranormal District Dark Games est l'endroit idéal. Il vient d'ouvrir au 948 Rue de la Liberté à Barentin.

Primeur, horreur et voitures d'occasion

Le magasin Lemon vend en grande partie des fruits et des légumes frais. Il dispose aussi d'un rayon cave et crémerie depuis son ouverture. A l'agence Wee cars, chaque voiture d'occasion est contrôlée, préparée et garantie pour l'acheteur. Quant au Paranormal district dark games, il permet aux amateurs des escape games d'allier jeu et horreur.

