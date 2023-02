Commerce. La marque Kookaï, qui possède trois boutiques en Normandie, placée en redressement judiciaire

Sur son site web, l'enseigne de mode féminine affiche en cette période de soldes des promotions particulières : tout à -50 % et -60 % sur la collection hiver 2022. Mais c'est une autre nouvelle de Kookaï qui fait l'actualité, depuis mercredi 1er février. Dans un communiqué, elle annonce son placement en redressement judiciaire à cause des "difficultés économiques que rencontre le secteur du prêt-à-porter en Europe, que la crise de la Covid-19 n'a fait qu'accentuer". Placée sous la protection du tribunal de commerce de Paris, la marque rassure cependant, affirmant que cette procédure " n'est pas une fin en soi".

Trois boutiques en Normandie

Créée à Paris en 1983, Kookaï compte 121 boutiques en France, dont trois en Normandie, à Caen, à Rouen et au Havre. Celle de Cherbourg avait déjà fermé ses portes en 2022.

La chaîne avait pourtant connu un succès fulgurant dans les années 2000, au point de s'étendre dans d'autres pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Espagne. Pendant les six prochains mois, les 121 boutiques resteront ouvertes et les 320 salariés continueront d'exercer leur emploi, le temps de " mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour revenir à la rentabilité et préparer Kookaï aux futurs épisodes de son histoire", indique l'entreprise.