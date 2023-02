Caen. Par manque de médecins, le centre Baclesse ferme un service

Le centre François-Baclesse de Caen subit de plein fouet la pénurie de médecins généralistes. Faute de médecins, ce centre spécialisé dans le traitement des cancers se voit contraint de fermer son service d'hospitalisation conventionnelle, ouvert 24h/24 et 7j/7.

"Il manquait au moins deux médecins sur l'étage" Impossible de lire le son.

"La situation n'est pas propre au centre Baclesse. Il nous manquait au moins deux médecins sur l'étage", étale Audrey Faveyrial, oncologue et directrice des affaires médicales du centre François-Baclesse. Dans l'attente d'un recrutement de médecins, ce sont les oncologues du service qui assuraient l'intérim. Mais la situation n'était plus possible. "Cette activité était rajoutée à nos missions. Ce n'était plus tenable. La priorité est la sécurité des patients, c'était nécessaire qu'on prenne nos responsabilités."

Plus de médecine de proximité

Conséquence : l'établissement ferme 14 lits sur les 72. Dix avaient déjà été supprimés avant l'été 2022. Audrey Favérial précise qu'aucun licenciement n'a eu lieu. Le personnel soignant de cet étage a été réaffecté vers d'autres unités.

Désormais, le centre François-Baclesse réfléchit à une nouvelle organisation, à commencer par mettre l'accent sur la médecine ambulatoire. "Il faut réfléchir à se structurer pour être au plus proche du domicile du patient quand c'est possible et réserver les places d'hospitalisations pour les cas complexes."