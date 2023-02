Cherbourg-en-Cotentin. Pour améliorer et promouvoir ses pistes cyclables, la Ville lance une application

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin s'est associée à la start-up Geovelo, spécialisée dans le calcul d'itinéraires et l'analyse de données vélo pour les collectivités.

Une application à télécharger

"L'application gratuite permet à chaque utilisateur qui la télécharge de retrouver toutes les pistes et aménagements cyclables disponibles, les meilleurs itinéraires et balades, la position des parkings sécurisés et des stations de vélo en libre-service", expliquait la Ville mardi 31 janvier. De son côté, Geovelo fournira à la Ville les données issues des retours effectués par les utilisateurs de l'application, comme la vitesse moyenne des cyclistes dans chaque rue. L'objectif est de permettre au territoire d'améliorer son réseau cyclable.

Les données transmises à la commune lui permettront d'optimiser les itinéraires indiqués et de proposer aux locaux et aux touristes des itinéraires sécurisés. Le nombre de linéaires cyclables devrait "quadrupler" selon la Ville à l'horizon 2035. Le stationnement vélo sera développé et de nouvelles zones "apaisées" aménagées d'ici à 2026. "Grâce à l'application Geovelo, les habitants trouveront de multiples fonctionnalités pour faciliter leurs trajets", note Arnaud Catherine, adjoint aux mobilités et au plan vélo.