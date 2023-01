Solidarité. Le Stade Malherbe Caen envoie 300 kg de vêtements en Ukraine

L'association Pompiers Missions Humanitaires, basée à Ifs près de Caen, fait de nouveau un geste de solidarité envers l'Ukraine. Cette fois, elle s'associe avec le Stade Malherbe Caen. Le club normand va donner gracieusement 30 cartons de vêtements chauds à destination des Ukrainiens, soit environ 300 kg d'équipements issus des invendus de la boutique.

Doudounes, joggings…

"Il s'agit de vêtements des saisons précédentes. Il y a des doudounes, des joggings, des sous-maillots… tout ce qui peut leur être utile", précise Antoine Finel, chargé de communication du club.

Environ 30 cartons sont chargés dans les deux ambulances. Les vêtements proviennent des invendus de la boutique.

En plus, l'association s'est procuré du matériel médical grâce à plusieurs pharmacies et au Sdis14. Tout cela va être acheminé grâce à deux ambulances, que l'association Pompiers Missions Humanitaires va donner aux hôpitaux ukrainiens. L'une des deux a été entièrement financée par le centre Emmaüs de Caen (à hauteur de 6 000 €). La seconde provient d'un don du Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Loire.

Le convoi est prévu mercredi 1er février, en direction de Rzeszow en Pologne, avant de rejoindre l'Ukraine. Les deux ambulances prendront place sur un porte-char de la société Renault Trucks.