Un thriller nerveux : Switch

Les vacances approchent, et Sophie Malaterre, une Canadienne illustratrice de mode, n’a ni travail ni petit ami. Une de ses relations lui suggère un site, switch.com, qui permet d’échanger sa maison pendant les vacances. Aussitôt, Sophie se précipite et trouve un somptueux appartement dans le VIIe arrondissement de Paris. La propriétaire, Bénédicte Serteaux, lui explique qu’elle veut absolument passer ses vacances à Montréal et qu’elle n’a trouvé que l’offre de Sophie sur le site.



Dès son arrivée à Paris, Sophie profite pleinement de l’occasion. Mais, le lendemain matin, elle est brutalement réveillée par des policiers qui pénètrent en force dans l’appartement : il y a un corps mutilé et décapité dans la chambre d’à côté. Malgré un terrible mal de tête, Sophie comprend que les policiers la prennent pour Bénédicte, la propriétaire de l’appartement. Son cauchemar ne fait que commencer.



Il y a beaucoup de points communs entre l’univers policier du cinéaste Frédéric Schoendoerffer et celui de l’écrivain Jean-Christophe Grangé. Aussi, c’est tout naturellement qu’ils se sont associés pour écrire le scénario original de ce thriller rondement mené.

Avec une mise en scène franchement efficace, Frédéric Schoendoerffer suit sa jeune héroïne dans cette course contre la montre pour sortir du piège infernal dans lequel elle se trouve. La jeune comédienne Karine Vanasse, très connue au Canada, mais pas du tout en France, impressionne par sa maturité et son énergie. Elle est entourée de comédiens expérimentés, qui ont accepté, pour certains, de ne tenir qu’un petit rôle.

Pour sa part, Éric Cantonna est parfaitement à l’aise en policier.



Bien sûr, il y a quelques invraisemblances, en particulier lors de la course à pied, parfaitement bien filmée, mais fort peu crédible, mais l’on ne s’en soucie guère, tant le spectateur est pris par cette histoire nerveuse et bien ficelée.

Mais la fin est assez décevante, car tellement tordue qu’elle en devient absurde. C’est dommage, car l’on passe un excellent moment en compagnie de cette héroïne courageuse et pleine de ressources pour prouver sa bonne foi et se sortir de cette histoire terrible.

Signalons quelques violences et images pénibles, mais moins que dans les précédents films du réalisateur.



Thriller français (2010) de Frédéric Schoendoerffer, avec Karine Vanasse (Sophie Malaterre), Éric Cantona (Damien Forgeat), Mehdi Nebbou (Stéphane Defer), Aurélien Recoing (Delors), Karina Testa (Bénédicte Serteaux), Bruno Todeschini (Verdier), Maxim Roy (Claire Marras), Niseema (Alice Serteaux) (1 h 40).