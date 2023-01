[Photos] Cherbourg. Réforme des retraites : plus de 12 000 personnes défilent dans les rues

Un nouveau succès pour les syndicats ! Plus de 12 000 personnes selon la police, 18 000 d'après les syndicats, se sont donné rendez-vous mardi 31 janvier place Napoléon à Cherbourg, pour dire "non" au projet de réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron. Soit 2 000 à 3 000 participants en plus par rapport à la première manifestation du jeudi 19 janvier.

• Lire aussi. [Photos + vidéos] Réforme des retraites. "Il y a longtemps que je n'avais vu autant de monde à Cherbourg"

Le parcours a changé par rapport à la première manifestation.

Changement de parcours

De nombreuses pancartes étaient présentes dans le cortège, avec les classiques "La retraite, on n'en veut pas !" et "Ma pancarte est pourrie, ma retraite le sera aussi", et des insolites comme "Borne to be not alive"... Le cortège a emprunté un parcours différent de celui emprunté lors de la première mobilisation. Au lieu d'entrer directement dans le centre-ville de Cherbourg et de prendre la rue Albert-Mahieu, les manifestants se sont dirigés le long des quais Caligny et de l'Entrepôt, avec un passage par le pont tournant et devant le centre commercial Les Éleis. Le circuit, plus court donc, s'est terminé avec un rassemblement place de Gaulle.

Plus généralement, le département de la Manche enregistre plus de manifestants lors de cette seconde journée de mobilisation.