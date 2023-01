Calvados. Le patron de l'année ? Il offre une voiture à chacun de ses salariés

Un joli cadeau de Noël. Le fondateur de l'entreprise Femaag - spécialisée dans les machines de conditionnement - a offert, ou "mis à disposition", terme qu'il préfère employer, une voiture électrique à chacun de ses 14 salariés. Ces derniers, surpris mais très rapidement enchantés, ont pu profiter de cette Peugeot 208 électrique dès le samedi 17 décembre. “On a d'abord cru à une blague, se souvient Lydia Hébert, l'une des salariés, dans l'entreprise, on a beaucoup d'humour.”

La Peugeot 208 jaune pour le travail mais aussi pour une utilisation personnelle. - François Gosset

La guerre en Ukraine a été le déclic

François Gosset, le patron de Femaag, n'a pas bluffé. "J'y ai réfléchi pendant quatre ans, raconte-t-il. Ma première motivation a été l'écologie. La voiture électrique est selon moi le véhicule idéal de ce point de vue, mais je voyais bien que divers facteurs freinaient mes salariés à faire le premier pas, notamment le facteur économique." Le déclic, pour François Gosset, a été la guerre en Ukraine. "C'est ce qui m'a décidé, je voulais arrêter de consommer du pétrole venant de Russie", explique-t-il. Quatorze voitures de fonction qui font aussi usage de véhicule personnel. "Tout est pris en charge, l'assurance, l'entretien, et même la recharge puisque des bornes sont mises à disposition sur le parc de l'entreprise", se réjouit Lydia.

Écologie et pouvoir d'achat

La charge s'élève à 30 000 euros par an pour l'entreprise, les voitures étant acquises en leasing (disposer d'un bien en payant des loyers mensuels avec la possibilité de l'acheter à la fin de la location). "En contrepartie, on demande la modique somme de 30 euros par mois en guise de participation", précise François Gosset. Lydia assure, “même avec une augmentation salariale, je n'aurais pas pu me permettre un tel investissement”. Écologie et pouvoir d'achat, deux aspects essentiels de nos jours.