Nord-Cotentin. Top 5 des expositions temporaires du moment

• "ArchéoCotentin, la conquête

d'une presqu'île" : un voyage temporel

Le musée Thomas-Henry à Cherbourg accueille, jusqu'au dimanche 12 mars, l'exposition consacrée aux recherches archéologies du Cotentin, "ArchéoCotentin, la conquête d'une presqu'île". Celle-ci évoque la période des premières occupations humaines connues du Rozel au paléolithique moyen (- 300 000) à la tombe à char d'Orval ou au village imposant des Unelles à Urville-Nacqueville (-30). Sur place, le public pourra apprécier plus de 400 objets. Tél. 02 33 23 39 33.

• "La cour des contes",

une expo interactive

Des masques, des casques, des tablettes. Les accessoires et outils sont nombreux pour mener l'enquête lors de l'exposition interactive "La cour des contes". Jusqu'au samedi 25 février, la bibliothèque Louis-Lansonneur de La Glacerie accueille la nouvelle invention des ateliers IN8. Là, les enfants devront trouver le meurtrier de Blanche-Neige. Tél. 02 33 88 43 01.

• Valognes fait peau neuve

avec "Œuvre de jeunesse"

Cette expression renvoie non seulement au parcours de l'artiste Romain Lepage et à l'évolution de sa carrière, mais c'est aussi le thème de son exposition proposée jusqu'au vendredi 24 février dans la galerie Marie-Laurencin de Valognes. Avec d'autres artistes, ils explorent des œuvres dont le sujet et l'esthétique se nourrissent de codes que "les jeunes" font leurs pour signaler leur appartenance à une communauté. Romain Lepage et ses acolytes font référence notamment aux mangas, au skate, etc. Tél. 02 33 21 62 70.

• Comprendre les mécanismes

de "Machines simples"

Il est parfois difficile, souvent impossible, de déplacer ou de soulever certaines charges très lourdes. Pourtant, des dispositifs mécaniques appelés "machines simples" le permettent. À la Maison de l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'exposition "Les machines simples" retrace l'histoire et l'origine de ces engins. Réalisée par l'espace des sciences de Rennes, elle aide à comprendre les principes physiques mis en jeu. Chacun pourra tester les différents mécanismes présentés. L'exposition est visible jusqu'au vendredi 24 février. Tél. 02 33 22 22 16.

• Une exposition

"haute en couleurs"

Jusqu'au mercredi 15 mars, la bibliothèque Jacques-Prévert de Cherbourg accueille l'exposition "La passerelle, haute en couleurs". La Passerelle est un atelier d'arts plastiques encadré par Romuald Reutimann, diplômé des beaux-arts, qui accueille chaque semaine une douzaine d'adultes en situation de handicap intellectuel. Lors de cette expo, les participants autodidactes osent et produisent des œuvres d'une grande richesse. La création est sans limite et haute en couleurs. Une œuvre pétillante et singulière à découvrir. Tél. 02 33 23 39 40.