Nord-Cotentin. Ils ouvrent cette année un musée à Barfleur !

Ils ont entre 25 et 31 ans, le Val-de-Saire dans les veines et un dynamisme à toute épreuve ! Aliénor Lukowski, Chloé Geoffroy et Louis Lecostey ont créé en août 2022 l'association Musée atelier Barfleur, dont ils sont respectivement présidente, secrétaire et trésorier. Objectif : ouvrir un musée à Barfleur, dédié au patrimoine maritime du village, d'hier et d'aujourd'hui.

Une histoire d'amitié

Aliénor est arrivée à Montfarville, juste à côté, avec sa famille à l'âge de 15 ans : "Je me suis passionnée pour les voiles anciennes et la navigation grâce à l'association Les vieux gréements du Val-de-Saire, explique-t-elle. J'ai aimé que ce patrimoine puisse rassembler les gens." En saison, elle est serveuse à Barfleur et y rencontre Chloé, native du territoire. "Nous avions la même bande d'amis que nous retrouvions chaque été à la mer", se souvient Aliénor. Puis, Chloé part étudier à Nantes, tandis qu'Aliénor intègre l'école du Louvre et poursuit des études de gestion de collections de musées. Elle travaille ensuite au Muséum d'histoire naturelle du Havre avant de gérer les collections marine marchande et patrimoine maritime de French Lines & compagnies au Havre. Après Nantes, Chloé intègre quant à elle l'école de commerce HEC à Rouen : "Mais je ne me sentais pas à ma place, raconte-t-elle. Mes études ne correspondaient pas à mes valeurs." La jeune femme, sensible à l'environnement, lâche tout et revient vivre dans le Cotentin. "Serveuse au club Dinette à Cherbourg, j'aime particulièrement le contact avec les gens."

Revenir ? C'est aussi ce que va faire Aliénor : "Le confinement m'a bousculée, j'ai eu envie de retrouver le Cotentin et d'y rester. Je me suis interrogée sur le manque d'attractivité du Val-de-Saire pour les jeunes." Le chantier naval de La Mora, à Rouen, l'interpelle. "Et si on reconstruisait un bateau à Barfleur ?" En 2021, lors d'une navigation entre amis, Aliénor partage ses réflexions. Les chantiers navals, Louis justement, ça le connaît. Cet ancien ingénieur en architecture navale vient en effet de se reconvertir. Il travaille au Chantier Bernard : "J'adore fabriquer de A à Z. Pas seulement sur plans, manuellement aussi. Alors je me suis réorienté et j'ai fait un CAP, charpenterie, sellerie, voilerie." Les trois amis, ainsi que Matthieu Dewasnes, skipper du Fleur de Lampaul et originaire du Cotentin, commencent alors à rêver ensemble. "Il nous a fallu trois soirées pour prendre notre décision, raconte Aliénor. Créer un musée et lancer un chantier participatif pour construire un bautier." Les compétences de chacun sont alors mises au service du projet. Louis pour l'atelier, Chloé pour la programmation événementielle et Aliénor pour la partie muséographique. Matthieu quant à lui sera le skipper du bateau.

Un musée par les habitants

En mai 2022, les échanges commencent alors avec la mairie de Barfleur. Le verdict tombe en décembre : un bail de deux ans est accordé à l'association pour implanter le musée au premier étage de la salle culturelle, l'ancienne discothèque Le Mora.

Parallèlement, Aliénor rencontre les riverains et écoute leurs histoires familiales pour alimenter ses recherches. "Ce sera un musée par les habitants, explique-t-elle. Sa vocation sera de mettre en lumière la richesse du patrimoine maritime local." Tout un programme !