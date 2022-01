Elle publie son premier livre

Ce dernier est le premier tome d'un diptyque de "fantasy" nommé "Au delà de l'Oraison". Le jeudi 24 septembre, l'auteur a dédicacé son livre à la librairie Au Bouillon de culture, à Caen. L'occasion, pour elle, de rencontrer son public. Un moment important pour un jeune écrivain.



Un roman mi-fantasy-mi policier

Cet ouvrage, paru en avril dernier, est un roman mi-fantasy, mi-policier. "Tout part du meurtre d’une jeune fille. Ses deux soeurs, désireuses de connaître le ou les coupables, vont mener leur enquête. L’une va rechercher activement le meurtrier, l’autre va aller plus loin en se demandant si le gouvernement n’est pas responsable de ce meurtre" , explique Samantha Bailly. Ce roman s’adresse principalement aux adolescents comme aux jeunes adultes. Des lecteurs qui s’intéressent depuis longtemps à la culture manga et à l’univers des jeux vidéo où la "fantasy" n’est pas en reste. Aujourd’hui âgée de 20 ans, la jeune femme ne cesse d’écrire. Sa créativité a besoin sans cesse de s’exprimer sur le papier. C’est ainsi que son second roman, le tome 2 de son diptyque intitulé La chute des étoiles devrait sortir en février ou mars prochains. Par ailleurs, elle prépare un témoignage sur son voyage en Biélorussie. Samantha Bailly l’avoue sans détour. "J’ai toujours su que je voulais écrire et je le ferai toute ma vie". C’est dit.



