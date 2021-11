Autoroute A150 : le projet relancé

"Enfin une bonne nouvelle !", explique l'élu dans un communiqué, jeudi 7 juillet. "Ce dossier n'est donc pas abandonné et franchit une étape décisive". Il regrette néanmoins le retard dû à l'absence au départ d'offres inférieures aux prévisions financières qui a nécessité de relancer la procédure. C'est un groupement emmené par NGE qui a été choisi par le gouvernement. Il construira le tronçon manquant, 18 km entre Barentin et Yvetot - et donc l'A29 -, et exploitera pendant 55 ans l'autoroute, a rapporté Le Figaro. Coût : entre 150 et 200 millions d'euros.



"Les élus et les habitants attendent avec impatience l'ouverture de ce tronçon qui est déterminant pour la sécurité en retirant une partie du trafic de la RD6015 toujours très accidentogène", rajoute Christophe Bouillon.

Le projet de prolongement de l'A150 avait été retenu par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Le tronçon devrait être prêt en 2015.