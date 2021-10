Travaux A150 : la concession attribuée

Par décret du 28 décembre pris en Conseil d'État et publié au Journal Officiel le 29 décembre, la convention de concession passée entre l'État et la société ALBEA pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A150 entre Écalles-Alix et Barentin a été approuvée, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime, mardi 3 janvier.

Les travaux devraient débuter au printemps 2013, pour une mise en service courant 2015. ALBEA va débuter dans les prochains jours un travail de concertation avec les acteurs du territoire concerné.

Pour rappel, ce sont 18 km qui seront construits entre Barentin et Yvetot - et donc l'A29. ALBEA devrait exploiter pendant 55 ans l'autoroute. Coût du chantier : entre 150 et 200 millions d'euros.

La société ALBEA, dont NGE est mandataire, regroupe Fayat, OFI Infravia et Société Financière A150.