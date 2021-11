Rouen : un seul radar-tronçon verra le jour

La préfecture ne connaît d’ailleurs pas encore la date de sa mise en service. Certains évoquaient également un radar-tronçon dans le tunnel de la Grand’Mare. "Nous y avions songé, mais nous avons abandonné l’idée, pour éviter les à-coups de vitesse dans une zone déjà dangereuse", explique-t-on à la préfecture.

Pour des raisons techniques cette fois-ci, les projets de radars-tronçons sur l’A28 et la RD6015 (entre Barentin et Yvetot) ne verront pas le jour comme annoncé quelques mois plus tôt.

Pour rappel, les radars-tronçons, qui viennent de faire leur apparition en France, permettent de mesurer la vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres.