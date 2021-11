Etretat Le baptême de l’air des Goélands !

Cet été, partez à la découverte des Espaces Naturels Sensibles. Près de 40 animations sont prévues autour de trois thématiques : “découverte générale du site”, “découverte de la faune et de la flore” et “promenades et contes”. Ces visites sont à la fois surprenantes et pédagogiques. à l’image de “La falaise d’Amont à Etretat : 1er envol des goélands”, une visite guidée proposée par la brigade littorale Déficaux. David Guedon, animateur Nature, explique : “Le “chaudron à Etretat” est un nichoir particulièrement apprécié des goélands. De fin juin à fin juillet, c’est le moment de la ponte et de la couvée de ces oiseaux. C’est aussi celui du premier envol des jeunes goélands”.



Pratique. Visite guidée “Les goélands, premier envol”, mercredi 13 juillet, 9h30, animée par l’association Déficaux, départ parking de la chapelle Notre-Dame de la Garde à Etretat, réservation gratuite 02 32 27 27 00, information autres visites 02 32 81 68 70.

Photo : G. Rigoulet