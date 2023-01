Rouen. Toit à moi veut sortir des sans-abri de l'exclusion 

"On essaie modestement d'aider les sans-abri à changer de vie", lance d'emblée Germaine Marié. Cette Rouennaise a quitté son travail dans le social à Angers pour regagner sa Normandie natale et y créer une antenne de l'association Toit à moi, dont elle suit le travail depuis de nombreuses années. Cette association a pour objectif de venir en aide aux plus démunis, souvent des sans-abri, en leur proposant un accompagnement sur mesure pour les sortir durablement de la précarité. "L'objectif, c'est qu'on ne retourne pas dans sa situation d'avant", explique la présidente de l'association. Et pour se reconstruire, tout commence par avoir un toit.

Un accompagnement sur mesure

C'est la première étape et l'originalité de l'association, qui achète et devient donc propriétaire de logements pour y placer des personnes seules, des couples, ou parfois même des familles. "On fait participer les occupants, pour le principe, en fonction des revenus, mais c'est symbolique. Cela revient par exemple à 30 euros par mois pour une personne au RSA." Une fois la ou les personnes logées, un accompagnement spécifique est proposé, pour se reconstruire : cela va d'une simple aide à gérer un budget jusqu'à un suivi psychologique ou une aide pour se débarrasser d'une addiction, trouver une nouvelle voie professionnelle… Chaque cas est unique. Enfin, un réseau de bénévoles s'engage à venir rendre visite et à proposer des sorties aux personnes accompagnées, pour retisser le lien social. "Ça peut être juste prendre un café ou proposer une sortie au cinéma, à l'opéra, une balade sur les quais, ce que l'on veut", explique Germaine Marié, qui invite toutes les bonnes âmes à rejoindre l'association.

Côté financement, tout repose sur la solidarité. "Nos donateurs s'engagent sur une petite somme tous les mois, par exemple 20 euros. C'est l'équivalent de la petite pièce donnée dans la rue et avec ça, on peut acheter des logements !" Le mécénat et les subventions de collectivités permettent de financer ensuite l'accompagnement au quotidien des personnes aidées. Lancée en octobre 2022, Toit à moi Rouen Normandie "a reçu un super accueil", assure Germaine Marié, qui s'attache à développer un réseau avec les autres associations du territoire et les travailleurs sociaux. Un premier appartement a déjà été acheté à Maromme et est en cours d'aménagement : un T2 qui devrait accueillir une personne seule ou peut-être une mère avec son enfant. Ces premiers bénéficiaires, qui n'ont pas encore été choisis, devraient emménager au mois de mars. Et dès que l'association le pourra, elle achètera un deuxième appartement.